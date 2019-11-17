НАБУ оголосило екснардепа Святаша в розшук



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Дмитро Святаш звинувачується у декларуванні недостовірної інформації

Дата зникнення Святаша - 8 листопада 2019 року

Колишнього народного депутата України Дмитра Святаша оголошено в розшук.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України

Інформацію про розшук Святаша у справі, яка розслідується НАБУ, розміщено у розділі «Особи, які переховуються від органів влади» з позначкою про дату його зникнення 8 листопада 2019 р.

Зазначається, що Святаш звинувачується за ч.1 ст.366-1 КК (Декларування недостовірної інформації).

Санкція статті передбачає покарання штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також повідомляється, запобіжний захід до Святаша не застосовувався.

Раніше стало відомо, що прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату п'яти скликань Дмитру Святашу в рамках провадження по заволодінню коштами банку «УкрСиббанк»

Слідство встановило, що екснардеп IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008 - 2018 років, у змові з посадовими особами групи компаній «АІС» шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від «УкрСибБанку» в якості кредитів. Цими діями він завдав збитків банку на суму 1,1 млрд гривень.

Також Святаша звинувачували в організації мітингів проти Зеленського.