Суд подовжив арешт Юлії Кузьменко до вересня – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко

Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня

Печерський районний суд подовжив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два місяці.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий.

Відтак Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

«Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 Юлі Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду», – прокоментував судове рішення адвокат.

Зазначимо, 16 липня Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Раніше суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.

Разом з тим, 13 липня суд залишив другу фігурантку справи лікарку Кузьменко під вартою.

Також Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.