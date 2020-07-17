Суд подовжив арешт Юлії Кузьменко до вересня – адвокат
Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня
Печерський районний суд подовжив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два місяці.
Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий.
Відтак Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.
«Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 Юлі Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду», – прокоментував судове рішення адвокат.
Зазначимо, 16 липня Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.
Раніше суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.
Разом з тим, 13 липня суд залишив другу фігурантку справи лікарку Кузьменко під вартою.
Також Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.
Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.
Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.