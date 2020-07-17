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    Суд подовжив арешт Юлії Кузьменко до вересня – адвокат

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    Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко - Суд подовжив арешт Юлії Кузьменко до вересня – адвокат
    Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко

    Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня

    Печерський районний суд подовжив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерці та лікарці Юлії Кузьменко на два місяці.

    Про це у Facebook повідомив її адвокат Тарас Безпалий.

    Відтак Кузьменко залишиться в слідчому ізоляторі до 13 вересня.

    «Передбачувано. Тримання під вартою до 13 вересня 2020 Юлі Кузьменко. Відсутність мужності, кваліфікації, здорового глузду», – прокоментував судове рішення адвокат.

    Зазначимо, 16 липня Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

    Раніше суд дозволив Дугарь зняти електронний браслет.

    Разом з тим, 13 липня суд залишив другу фігурантку справи лікарку Кузьменко під вартою

    Також Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненка.

    Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров’ям.

    Нагадаємо, 4 липня у Києві відбулася акція солідарності з ув’язненими по справі Шеремета.

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