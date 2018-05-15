НАБУ показало фрагмент допиту Онищенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп-утікач Олександр Онищенко

Спілкування детективів з підозрюваним Онищенком тривало з грудня 2016 до травня 2017 року

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко в одній із розмов зі слідчими НАБУ заявляв про готовність «надати всі факти» в рамках розслідування так званої газової справи.

Національне антикорупційне бюро України опублікувало у Facebook фрагмент із першого опитування Онищенка, яке відбулось в грудні 2016 року.

У бюро додали, що підозрюваний нардеп, який перебуває за кордоном, під час ще двох відеоопитувань в рамках розслідування так званої газової справи неодноразово говорив про свою готовність співпрацювати зі слідством.

«Однак, в кінцевому підсумку, з невідомих для детективів НАБУ причин, Онищенко відмовився від озвучених раніше ініціатив щодо укладення угоди про визнання винуватості», - додали в НАБУ.

Спілкування детективів з підозрюваним Онищенком тривало з грудня 2016 до травня 2017 року.

НАБУ підкреслює, що заяви про те, що буцімто детективи пропонували Онищенку укласти угоду зі слідством без відома прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відповідають дійсності.

Нагадаємо, у НАБУ заявляли, що готові вивчити записи, зроблені депутатом-утікачем Онищенком, якщо він надасть їх оригінали.

Раніше Онищенко, що перебуває в розшуку, оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, за участю президента Порошенка, що стосується екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Нардеп заявив, що був переговорником олігарха Ріната Ахметова і Злочевського на перемовинах з Порошенком. Онищенко увімкнув запис, на якому чути голос, схожий на голос президента. На цьому записі йдеться про прохання закрити справу проти Злочевського.

Натомість керівник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що не буде коментувати оприлюднені записи Онищенка, назвавши це «фейком».

Також 19 квітня видання «Страна» опублікувало одну главу з книги Онищенка, де описано, як нібито партія «Народний фронт» з допомогою корупційної схеми вкрала з держбюджету 40 млн доларів, які були спрямовані на її виборчу кампанію.

У свою чергу Яценюк заявив, що інформація, яка міститься у книзі Онищенка – це «продовження брудної і цинічної кампанії» проти нього і «Народного фронту».

Також «Народний фронт» закликав НАБУ встановити замовників кампанії проти Яценюка.