Чому Зеленський зриває конкурс з обранням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Для України позиція Зеленського означатиме блокування багатьох розслідувань НАБУ

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Президент срывает конкурс на главу САП, чтобы не допустить самостоятельной работы НАБУ до конца срока полномочий Сытника

Сегодня снова сорван конкурс по избранию главы Специализированной антикорупционной прокуратуры, снова часть членов комиссии не пришла. Начиная с понедельника часть членов комиссии, которая контролируется Офисом президента, не является на заседания и не позволяет продолжать конкурс. Члены комиссии, избранные от международных организаций, возмущены этими демонстративными махинациями.

На данный момент среди участников конкурса получил поддержку только один кандидат – Александр Клименко, детектив НАБУ.

Работа комиссии оказалась по сути заблокирована после того, как комиссия провалила кандидатуру ставленника Офиса президента «Слугу народа» Андрея Костина. После этого 7 членов комиссии, которых контролирует ОП, вообще перестали собирать кворум.

Руководит этим спектаклем заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Этот открытый враг Майдана и сторонник Януковича является самым доверенным куратором правоохранительной деятельности президента Владимира Зеленского.

Очевидно, Татаров показывает, что из-за отказа утвердить в качестве кандидата Костина, ОП готова сорвать конкурс полностью.

Из-за провала целого ряда достойных кандидатов, к мысли о перезагрузке конкурса близки и члены комиссии от международных организаций. И вполне вероятно, что в ближайшие дни часть участников комиссии сделают такое заявление.

Президент Зеленский, таким образом, серьезно опускает свою репутацию в глазах наших западных партнеров, ну неужели все это ради того, чтобы дать подозреваемому НАБУ и САП в коррупции Татарову подконтрольного главу САП?

Интрига в том, что для Офиса президента действия директора НАБУ Артема Сытника представляют большую угрозу. Именно Сытник предъявил подозрение замглавы ОП Олегу Татарову, и не закрывает уголовное дело. Сытник выдвинул подозрение и сбил с должности Павла Вовка - главу Окружного админсуда и правую руку Татарова и Портнова во власти. Сытник открыл дело по воровству электроэнергии на тендерах в Энергоатоме, нити от которого ведут к главе ОП Андрею Ермаку и помощнику президента Сергею Шефиру. Сытник открыл громкие дела по Слугам народа Юрченко и Халимону. И есть много других вопросов.

Сытник мешает, и чтобы парализовать его активность, Офис президента блокирует избрание прокурора САП. В 2022-м году срок полномочий Сытника будет закончен, и если до того момента у САП не будет независимого прокурора, Офис президента надеется избежать многих скандалов и расследований.

Для Украины позиция Зеленского будет означать блокировку многих расследований НАБУ, поскольку без избрания главы САП полноценная и независимая работа НАБУ невозможна. Согласование и утверждение многих решений НАБУ сейчас проводится через Офис генерального прокурора, что создает постоянные конфликты интересов по расследованиям, которые касаются высших эшелонов власти.

Обещания президента о борьбе с коррупцией обнуляются этой постыдной борьбой за кресло главы САП для своего близкого человека.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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