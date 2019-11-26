На Київській митниці переполох: НАБУ проводить обшуки і затримання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Детективи НАБУ затримали сім співробітників органів митного контролю

Детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Попередньо дії затриманих, серед яких 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину», - йдеться в повідомленні.

Більше інформації НАБУ не повідомляє «з огляду на збереження таємниці слідства».

Водночас заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальський на своїй сторінці у Facebook повідомив про обшуки у нього та ще низки співробітників Київської міської митниці.

«За порадою адвоката я не можу зараз розповідати подробиці справи. Але можу сказати, що обшуки в мене та ще низки співробітників Київської міської митниці відбуваються в межах відомої справи дворічної давнини», - написав він.

Тупальський заявив: «Законність наших дій за цей час була доведена неодноразово».