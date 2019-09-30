Луценко готовий свідчити в Конгресі США



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Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко

Луценко наголосив на відсутності підстав проводити в Україні розслідування щодо опонента Трампа Джо Байдена та його сина

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий за необхідності дати свідчення у Конгресі США стосовно розмов з персональним адвокатом президента США Руді Джуліані.

«Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну», – сказав Луценко в інтерв’ю ВВС перед вильотом до Лондона на кілька тижнів, «щоб вчити англійську».

Луценко заявив, що безпосередньо із Дональдом Трампом ніколи не розмовляв, а з його юристом Руді Джуліані зустрічався неодноразово.

«Я сказав пану Джуліані: гаразд, якщо ви розпочнете розслідування в США, ми можемо вам офіційно допомогти. Відповідно до міжнародного законодавства, ми надамо вам всю юридичну міжнародну допомогу через запити або через приєднання до слідчої групи. Це можливо», – розповів ексгенпрокурор, додавши, що підстав проводити в Україні розслідування щодо Джо Байдена та його сина немає.

«Хантер Байден і Джо Байден не були причетні до несплати податків компанією Burisma, можливого розкрадання паном Злочевським, власником Burisma, бо це сталося за два-три роки до того, як Хантер Байден став членом ради директорів», – додав Луценко.

Раніше Луценко розповів, як адвокат Трампа звертався до нього у справі Байдена.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко став однією з центральних фігур в політичному скандалі в США, пов’язаному із, як вважають американські демократи, тиском Дональда Трампа на Україну через розслідування стосовно сина його опонента Джо Байдена – Хантера, який був членом ради директорів компанії Burisma.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом».

Також нагадаємо, що Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.