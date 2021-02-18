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    Антикорупційний суд вчетверте ухвалив рішення про примусовий привід Вовка

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    Павло&nbsp;Вовк стверджує, що не ховається і його просто &laquo;погано&raquo; шукають - Антикорупційний суд вчетверте ухвалив рішення про примусовий привід Вовка
    Павло Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають
    Фото: Фейсбук Павла Вовка

    Вовк вкотре не з'явився до суду

    Вищий антикорупційний суд в четвертий раз прийняв рішення примусово доставити до суду голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у спробі захоплення влади, створення злочинної організації та втручанні в роботу держдіяча.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на прессслужбу ВАКС.

    «Суддя вчетверте постановив застосувати примусовий привід до голови ОАСК, наступне засідання призначене на 22 лютого», – заявили в суді.

    Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. 18 лютого вони втретє не змогли це зробити. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

    Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

    Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.

    Павла Вовка підозрюють у створенні злочинної організації та спробі захоплення судової влади в Україні. Правоохоронці вважають, що Вовк разом із поплічниками встановлювали контроль за Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.

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    Теги: суд НАБУ суддя Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Павло Вовк Окружний адмінсуд
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