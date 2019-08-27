НАБУ завершило розслідування справи екс-голови Запорізької ОДА



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Колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль

Підозрюваному та адвокатам відкрили матеріали слідства

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) завершили розслідування щодо колишнього очільника Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який підозрюється у внесенні недостовірних даних в декларацію.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що 27 серпня 2019 року підозрюваному та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Нагадаємо, слідство встановило, що Бриль у е-деклараціях за 2016 та 2017 роки не задекларував статки на суму близько 35 млн грн та 8 млн грн відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна, як вказано, - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

Розслідування фактів недекларування Брилем своїх доходів детективи НАБУ почали в січні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що суддею Солом’янського районного суду міста Києва Костянтину Брилю було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.