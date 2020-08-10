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    Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США

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    Біля посольства США 10 серпня відбулась акція зп екстрадицію Коломойського&nbsp; - Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США
    Біля посольства США 10 серпня відбулась акція зп екстрадицію Коломойського 
    Фото: Букви

    Учасники акції не вірять, що чинна українська влада буде допомагати США в притягненні олігарха до відповідальності

    У Києві біля посольства Сполучених Штатів відбулася акція за екстрадицію до США олігарха Ігоря Коломойського, якому інкримінують розкрадання та відмивання мільярдів доларів Приватбанку.

    Про це повідомляє видання «Букви».

    Акція-протест відбулася, щоб підштовхнути українські правоохоронні органи та президента Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів від ФБР, та якщо вони підтвердяться притягнути до відповідальності в Україні або екстрадувати Коломойського в США.

    При цьому активісти заявляють, що знаючи про його тісну дружбу з чинною владою, стає важко повірити, що українська влада буде допомагати США в притягненні олігарха до відповідальності.

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    Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США
    Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США
    Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США
    Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США
    Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США
    Активісти у Києві вимагали екстрадиції Коломойського до США

    Американська газета The Washington Post напередодні повідомила, що Ігоря Коломойського, «одного з найбагатших людей України, який має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським», Мін’юст США звинуватив у розкраданні мільярдів Приватанку і відмиванні цих грошей.

    Мін’юст США подав до Окружного суду США Південного округу Флориди два цивільних позови, в яких йдеться про те, що комерційну нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) було придбано за рахунок коштів, незаконно отриманих з Приватанку, і ця нерухомість підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

    4 серпня стало відомо, що ФБР провело обшуки в американській компанії Optima, яку пов’язують з Коломойським.

    Optima вважають компанією, пов’язаною з Коломойським, зокрема через Приватбанк, яким олігарх володів до націоналізації в 2016 році, а сама Optima свого часу активно скуповувала в Клівленді нерухомість. 

    У травні 2020 року американські видання BuzzFeed і Bloomberg повідомили про справу, яку ФБР веде проти Коломойського та Боголюбова. Тоді розслідувачі вже встановили, що десь із 2008 року й протягом наступних п’яти років компанії з Кіпру, Карибських островів тощо, пов’язані з олігархами, скуповували нерухомість у центрі американського міста Клівленд (штат Огайо), а також окремі об’єкти в інших американських штатах.

    Загалом, як ідеться в матеріалах розслідування, Коломойський і Боголюбов передали $622,8 млн підконтрольним їм фірмам для купівлі нерухомості. Розслідувачі підозрюють, що ці кошти — частина з тих, що були виведені з Приватбанку для відмивання.

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