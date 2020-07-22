Разумков передав новий Виборчий кодекс на підпис президенту



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16 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс

Закон повернуто з підписом голови Ради і передано на підпис президенту 22 липня.

У середу, 22 липня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства».

Відповідно інформація з'явилась на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати й стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом голови Ради і передано на підпис президенту 22 липня.

Зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.

Закон забороняє проведення агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Також заборонено надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії).

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік - в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

З'явиться можливість використання електронного підрахунку голосів.

Встановлюються і механізми боротьби з «двійниками» під час президентських виборів.

Також збільшуються санкції за злочини і адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів та інші порушення.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Володимир Зеленський назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».

До слова, Верещук викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.