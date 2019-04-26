Нацбанк хоче щодня купувати на $5 млн більше для наповнення резервів



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З початку року НБУ збільшив міжнародні валютні резерви на 900 мільйонів доларів за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку

Національний банк України збільшив до 20 мільйонів доларів планові обсяги з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку для поповнення міжнародних резервів. Раніше Нацбанк купував по 15 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Зазначається, що такий план з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку буде діяти у 2-3 кварталах 2019 року. Підставою для збільшення обсягів планової купівлі валюти на міжбанківському ринку стала валютна лібералізація, яка призвела до збільшення обсягів торгівлі валютою в Україні на 40%.

«Це дає змогу Національному банку також збільшувати обсяги купівлі валюти, відчутно не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними економічними чинниками», — повідомляють у Нацбанку.

Там зазначають, що протягом січня-квітня 2019 року збільшили міжнародні валютні резерви України на 900 мільйонів доларів за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку. Водночас офіційний курс гривні від початку року зміцнився на 4%.

Крім цього, у Нацбанку повідомляють, що у разі, якщо курс валют буде зростати на ринку, НБУ може не викуповувати долари, а навпаки продавати їх для згладжування різких коливань курсу.