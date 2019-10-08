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    Нацбанк на 25 копійок підвищив курс долара

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    Нацбанк на 25 копійок підвищив курс долара

    Напередодні міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара

    Національний банк України на 8 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,86 гривень за долар, що на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 2486,7568 гривень за 100 доларів (+25,5747 гривень).

    При цьому курс долара на 7 жовтня становить 2461,1821 гривень за 100 доларів.

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    Нагадаємо, напередодні міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,80 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 27,25 гривень за євро.

    З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 4 жовтня (24,61).

    У той же час в обмінних пунктах України 7 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 22 копійки до 25,17 гривень за долар, курс євро виріс на 24 копійки до 27,65 гривень за євро.

     

    Джерело: РБК-Україна

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