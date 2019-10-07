НБУ зміцнив гривню на 27 копійок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,6118 грн за долар проти 24,8771 грн за долар у п’ятницю

Національний банк України на понеділок, 7 жовтня 2019 року, зміцнив офіційний курс гривні на 27 копійок – до 24,6118 грн за долар проти 24,8771 грн за долар у п’ятницю.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,6118 грн за долар проти 24,8771 грн за долар у п’ятницю, курс гривні до євро встановлено на рівні 27,0213 грн проти 27,2429 грн 4 жовтня.

Раніше глава Нацбанку назвав валютні коливання «закономірним процесом». Яків Смолій додав, що зараз в Україні є кілька сезонних факторів, які фундаментально впливають на курс гривні. Це валютні надходження експортерів агропродукції, які істотно зросли, а також вкладення нерезидентів у цінні папери уряду, які на початок року зросли до $3 мільярдів.

Нагадаємо, головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.