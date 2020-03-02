Курс валют: гривня продовжує дешевшати



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Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 2 березня на рівні 24,59 гривні за долар

На 1закритті міжбанку середні курси валют були наступними: долар США - 24,87 - 24,89 гривні; євро – 27,67 - 27,69 гривні

2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,87 - 24,89 гривні;

Євро – 27,67 - 27,69 гривні;

Нагадуємо, 2 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,69 – 24,72 гривні за долар.

28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 – 24,68 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 2 березня на рівні 24,59 гривні за долар.