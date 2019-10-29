Нацбанк скасовує обмеження на купівлю валюти
Із 5 листопада купувати валюту можна буде у необмеженій кількості
Національний банк України з 5 листопада скасовує обмеження щодо обсягу купівлі валюти та банківських металів за день, яке діяло для громадян.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що наразі в Україні дозволено купувати валюти та банківських металів на суму, яка не перевищує еквівалент 150 тисяч гривень на день. З 5 листопада купувати валюту можна буде у необмеженій кількості.
«За оцінками Національного банку ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок», — повідомляють у Нацбанку.
Зокрема, там зазначають, що наразі більшість операцій з купівлі валюти українцями здійснюються на суми, що менші за еквівалент 150 тисяч гривень.
«Лібералізація валютного законодавства та зміцнення макрофінансової стабільності дали змогу Національному банку скасувати у цьому році вже понад 30 валютних обмежень, зокрема й для населення», — нагадують у Нацбанку.
9 вересня НБУ скасував обмеження щодо максимальної суми, яку можна було вивести з України у вигляді дивідендів, а 18 червня — обов’язковий продаж валютної виручки експортерами.
Нагадаємо, що з 7 лютого 2019 року в Україні діє новий режим валютного регулювання, передбачений ухваленим законом про валюту.
Зокрема, спростилися валютні перекази за кордон, інвестиції українців в іноземні цінні папери. Також українцям дозволили купувати валюту онлайн та у поштових відділеннях.
Нагадаємо, що 21 червня Верховна Рада схвалила закон про валюту. За нього проголосувало 228 депутатів.
Президент підписав закон 4 липня на відкритій зустрічі влади та бізнесу.