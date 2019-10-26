Висока доларизація в українських банках залишається джерелом системних ризиків, – експерт



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Частка валютних кредитів та депозитів на сьогоднішній день складає більше 40% загальних обсягів

В останньому звіті МВФ особлива увага приділяється проблемі доларизації економік. Саме брак долара під час останньої фінансової кризи 2007-2008 рр. і підкосила глобальну фінансову систему. Україні поняття доларизації відомо не з чуток. Незважаючи на те, що українські комерційні банки суттєво знизили свої «доларові» апетити, висока доларизація банківських балансів зберігається і залишається джерелом системних ризиків.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. За її словами, частка валютних кредитів і депозитів, за даними НБУ, хоч і скоротилася з пікових значень в 2015 р. на більш ніж 10 п.п., але все одно на сьогоднішній день трохи перевищує 40% загальних обсягів.

«Досі серед клієнтів банків багато компаній з кредитами в іноземній валюті, але з доходами майже виключно у гривні. І регулятор радить банкам консервативно оцінювати кредитні ризики таких позичальників. НБУ очікує, що дедоларизація балансів сектора буде продовжуватися, поки буде зберігатися фінансова стабільність, а темпи інфляції знижуватимуться. Але цей процес не буде швидким», – зазначає оглядачка.

За оцінками НБУ, природний рівень доларизації становить близько 20% для подібних української фінансових систем, тобто українському банківському сектору потрібно зменшити поточний рівень доларових активів і пасивів вдвічі.

Національний банк України очікує підписання угоди з МВФ і отримання першого траншу вже у 2019 році. Виходячи з цього складався макропрогноз НБУ на поточний і 2020-2021 роки. Як повідомлялося, МВФ прибуде в Україну з робочим візитом через кілька тижнів.

Я повідомлялося, Національний банк України відкликав банківську ліцензію в «Укрсоцбанку» через те, що цей банк приєднали до банку з російським капіталом «Альфа банку».

Нагадаємо, у Нацбанку пояснили, чому МВФ покращив свій прогноз економічного зростання України.