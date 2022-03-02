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    Майже 90% українців вірять в перемогу над російським загарбником – опитування

    98% опитаних українців підтримують діяльність Збройних Сил України - Майже 90% українців вірять в перемогу над російським загарбником – опитування
    98% опитаних українців підтримують діяльність Збройних Сил України
    фото: Генштаб ЗСУ

    Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни

    Майже 90% українців вірять у перемогу нашої держави над російським загарбником. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

    «90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування. У порівнянні з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію зросла утричі. Практично у всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії», – зазначається у повідомленні.

    88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни. 98% опитаних підтримують діяльність Збройних Сил України, 93% підтримують діяльність Президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів. 80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. У порівнянні із довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році – 59%). Найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та у Центрі, дещо нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході. Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.

    Нагадаємо, втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну.

    Теги: санкції війна рейтинг Україна #stoprussia
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    Майже 90% українців вірять в перемогу над російським загарбником – опитування