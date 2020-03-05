НБУ склав новий список системно важливих банків України



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До переліку увійшов «А-Банк»

Національний банк України змінив перелік системно важливих банків, які, у разі кризи, не будуть закривати.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Оновлений перелік складається з 14 банків (як і раніше), а зміну цього переліку здійснили через приєднання одного з системних банків до іншого.

«Кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість «Укрсоцбанку», який минулого року приєднався до «Альфа-Банку», до переліку увійшов «А-Банк», — повідомили у Нацбанку.

Наразі перелік системно важливих банків України виглядає так:

А-Банк; Альфа-банк; Кредобанк; ОТП банк; Ощадбанк; Південний; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк Аваль; Таскомбанк; Укргазбанк; Укрексімбанк; Укрсиббанк; Універсал банк.

До системно важливих банків НБУ застосовує посилені вимоги щодо розміру капіталу та їхньої платоспроможності. У разі настання кризи держава не дозволить системно важливому банку зачинитися, а рятуватиме його, зокрема шляхом націоналізації.