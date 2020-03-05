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    Новини

    НБУ склав новий список системно важливих банків України

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    НБУ склав новий список системно важливих банків України

    До переліку увійшов «А-Банк»

    Національний банк України змінив перелік системно важливих банків, які, у разі кризи, не будуть закривати.

    Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    Оновлений перелік складається з 14 банків (як і раніше), а зміну цього переліку здійснили через приєднання одного з системних банків до іншого.

    «Кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість «Укрсоцбанку», який минулого року приєднався до «Альфа-Банку», до переліку увійшов «А-Банк», — повідомили у Нацбанку.

    Наразі перелік системно важливих банків України виглядає так:

    1. А-Банк;
    2. Альфа-банк;
    3. Кредобанк;
    4. ОТП банк;
    5. Ощадбанк;
    6. Південний;
    7. Приватбанк;
    8. ПУМБ;
    9. Райффайзен Банк Аваль;
    10. Таскомбанк;
    11. Укргазбанк;
    12. Укрексімбанк;
    13. Укрсиббанк;
    14. Універсал банк.

    До системно важливих банків НБУ застосовує посилені вимоги щодо розміру капіталу та їхньої платоспроможності. У разі настання кризи держава не дозволить системно важливому банку зачинитися, а рятуватиме його, зокрема шляхом націоналізації.

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