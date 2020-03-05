НБУ склав новий список системно важливих банків України
До переліку увійшов «А-Банк»
Національний банк України змінив перелік системно важливих банків, які, у разі кризи, не будуть закривати.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Оновлений перелік складається з 14 банків (як і раніше), а зміну цього переліку здійснили через приєднання одного з системних банків до іншого.
«Кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість «Укрсоцбанку», який минулого року приєднався до «Альфа-Банку», до переліку увійшов «А-Банк», — повідомили у Нацбанку.
Наразі перелік системно важливих банків України виглядає так:
- А-Банк;
- Альфа-банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Ощадбанк;
- Південний;
- Приватбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- Укрсиббанк;
- Універсал банк.
До системно важливих банків НБУ застосовує посилені вимоги щодо розміру капіталу та їхньої платоспроможності. У разі настання кризи держава не дозволить системно важливому банку зачинитися, а рятуватиме його, зокрема шляхом націоналізації.