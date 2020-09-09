Час платити! НБУ закликав банки зупиняти «коронавірусні» кредитні канікули для позичальників



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Кінець листопада – початок грудня – це термін, коли банки повинні завершити дію спрощених умов з кредитними канікулами

Протягом осені банки повинні згорнути програми кредитних канікул.

Національний банк України закликав банки зупиняти кредитні канікули, що надавалися позичальникам, які постраждали від карантинних обмежень. Про це повідомила начальниця управління макропруденційної політики та досліджень департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час круглого столу «Як карантин вплинув на сегмент споживчого кредитування», проведеного «Фінансовим клубом».

«Ми затягли з періодом цих досить невизначених кредитних канікул. Банки все ще не можуть працювати з позичальниками нормально через існуючі обмеження. Ми підтримуємо кредитні канікули, які сприяють виходу позичальника з кризи. Якщо зараз багато позичальників вже зрозуміли свої статки, свої доходи, то, може, пора визначити їхню здатність або нездатність обслуговувати борг. Після чого вже кваліфікувати кредит як працюючий або непрацюючий. Другі, треті, четверті кредитні канікули для тих, хто не обслуговує кредит, – це несвоєчасно і недоречно», – розповіла вона.

Дадашова зазначила, що протягом осені банки повинні згорнути програми кредитних канікул.

«Кінець листопада – початок грудня – це термін, коли банки повинні завершити дію спрощених умов з кредитними канікулами. Ми розуміємо, що осінь має бути тим періодом, коли ми завершуємо проводити реструктуризації», – зазначила Первін Дадашова.

НБУ ще в березні ухвалив постанову № 39, якою дав банкам лояльні регуляторні умови для реструктуризації кредитів у період з 12 березня до 30 вересня. У липні НБУ постановою № 105 продовжив терміни реструктуризацій для іпотеки та автокредитів до 30 листопада.

«Досить важко було виокремлювати (з отриманих заявок. – ред.) людей, яким дійсно потрібні канікули, адже у них трапилися обставини, що заважають в повному обсязі виконувати зобов’язання за кредитом, і людей, які просто вирішили перестрахуватися, не розуміючи, що буде в майбутньому, і просто десь схитрувати», – повідомив директор департаменту стягнення беззаставних кредитів Альфа-Банку Дмитро Дяченко.

На думку банкіра, зараз настав визначальний період. «Ті, хто брав кредитні канікули на всяк випадок, як правило, швидко вийшли з цього стану, а ті, кому важко і хто досі не відновився, для них банк намагається придумати нові програми лояльності. Але за фактом ми розуміємо, що всі вийшли на роботу, і треба клієнтів повертати в доброчесне виконання зобов’язань», – повідомив Дмитро Дяченко.

Банкірам також доводилося боротися з фінансовими міфами, в які вірять позичальники.

«У розумінні клієнтів кредитні канікули – це прощення боргу на якийсь проміжок часу. Коли банк почав пояснювати, що це перенесення заборгованості на інший час, і у вас є термін, коли ви можете не погашати тіло кредиту, то наплив, який був, значно зменшився. У нас найменше звернення було за іпотекою, потім авто, найбільше – за товарними кредитами. Але лише до 1% від кількості клієнтів», – сказав голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов.

Так «мало» постраждалих пояснюється тим, що справжня криза вразила лише деякі галузі. «Ми глибоко аналізували профіль клієнта, який гостро потребує реструктуризації кредиту або кредитних канікул. Особливо виділяються два види індустрій – туризм і ресторанний бізнес. Вони постраждали більшою мірою», – зазначив заступник голови правління Банку Форвард Андрій Прусов.

Якщо ж говорити про типи клієнтів, то фізособи-підприємці постраждали найбільше. «А клієнти держсектору економіки або менеджмент і керівники середньої ланки меншою мірою виявилися схильні до кризових явищ і не просили реструктуризації», – додав він.

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