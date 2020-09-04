Голова Ради НБУ пропонує відкрити податківцям банківську таємницю



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Право доступу податкової до банківських рахунків компанії знизить тінізацію економіки - данилишин

Представник Ради НБУ хоче надати надати податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин пропонує надати податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній. Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

«Нам необхідно комплексно переглянути підходи до визначення банківської таємниці та розширити можливості не лише правоохоронних, але і податкових органів в отриманні доступу до рахунків економічних суб’єктів», - пише він.

На думку Данилишина, це сприятиме подальшому зниженню рівня тінізації економіки та стимулюватиме звуження можливостей для бізнесу уникати оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку.

Він додав, що розкриття інформації щодо фінансових рахунків є «актуальним загальносвітовим трендом, який поступово, але незворотньо, перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого».

Данилишин вважає, що перегляд підходів до розкриття банківської таємниці дозволить Україні приєднатися до понад 100 країн-підписантів угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією за єдиним стандартом ОЕСР.

Він також нагадав, що в січні НБУ змінив порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, на запит антикорупційних та правоохоронних органів.

За даними Держказначейства, за 8 місяців року податкові надходження до загального фонду держбюджету становили 355,7 млрд грн, перевищивши минулорічний показник на 17,3% або 52,5 млрд грн.