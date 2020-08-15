Нацгвардійці записали відеопривітання Марківу з днем народження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Італії апеляційний суд у справі Віталія Марківа почнеться у вересні

Нацгвардійці запевнили Марківа, що за нього борються, тримають кулаки та підтримують спільну справу до справедливого вироку суду.

Військовослужбовці Національної гвардії України записали відеопривітання до Дня народження гвардійця Віталія Марківа (16 серпня), який перебуває під вартою в Італії й не може прийняти побажання вживу.

Відповідне відеозвернення було опубліковано на YouTube-каналі Нацгвардії.

Так, до своєрідного флешмобу долучилися спочатку побратими Віталія з батальйону імені Героя України генерала Кульчицького Національної гвардії України. Ініціативу підхопили гвардійці з усіх регіонів. Бійці пригадали все, що давно хотіли сказати другові та передали побажання.

Йому побажали сили для боротьби за свою свободу та українську незалежність. Подякували йому за захист Батьківщини та силу військового духу.

Нацгвардійці запевнили Марківа, що за нього борються, тримають кулаки та підтримують спільну справу до справедливого вироку суду.

«Вітаємо з Днем народження та чекаємо додому», – вторять гвардійці у привітаннях.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.