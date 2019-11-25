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    У Києві активісти принесли під російське посольство унітази (фото)

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    Активісти прийшли на акцію з унітазами, спіднім і туалетним папером &ndash; щоб показати факти мародерства на повернених Росією кораблях - У Києві активісти принесли під російське посольство унітази (фото)
    Активісти прийшли на акцію з унітазами, спіднім і туалетним папером – щоб показати факти мародерства на повернених Росією кораблях
    Фото: ТСН

    На акції учасники намалювали так званий новий прапор військово-морських сил РФ та медаль «За взяття унітазу»

    Під посольством Російської Федерації у Києві у понеділок, 25 листопада, відбулася акція «Перший гуманітарний конвой від України».

    Активісти прийшли з унітазами, спіднім і туалетним папером – щоб показати факти мародерства на повернених Росією кораблях, повідомляє ТСН.

    На акції учасники намалювали так званий новий прапор військово-морських сил РФ та медаль «За взяття унітазу». 

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    У Києві активісти принесли під російське посольство унітази (фото)
    У Києві активісти принесли під російське посольство унітази (фото)
    У Києві активісти принесли під російське посольство унітази (фото)
    У Києві активісти принесли під російське посольство унітази (фото)
    У Києві активісти принесли під російське посольство унітази (фото)

    Дата цього дня дуже символічна. Захоплення Росією «Нікополя», «Бердянська» та «Яни Капу» в Керченській протоці  відбулося рівно рік тому.

    Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

    20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

    Відповідно до документу, який оприлюднив колишній військовий прокурор, на всіх кораблях є відсутніми: зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація; обладнання для радіозв’язку, зокрема станція космічного зв’язку; надувний човен з мотором; блоки апаратури розпізнавання; вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй; акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.

    Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

    Передані захоплені торік Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.

    Росія Київ Путін агресія протест корабель посольство активісти ВМС українські моряки
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