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    Думки вголос

    Коломойський почав «показувати зуби» щодо команди Зеленського

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коломойський почав «показувати зуби» щодо команди Зеленського

    Коломойського зробив перший натяк (але доволі жорсткий) всім, хто вирішив припинити обстоювати його інтереси

    Подивився «Право на владу»: вчора не прийшли Арахамія і Трухін (заступник голови комітету ВР з питань бюджету) – бо прийшов недовикинутий з фракції і партії «безневинно підсанкційний» Дубінський. Щоправда, Мосейчук теж не прийшла: вела ефір дистанційно, бо привезла зі інавгурації Байдена ковід.

    Дубінський поводився дуже чемно і старанно всі переконував, що він чистий, як сльоза немовляти, США дезінформували, а самі дезінформатори – вороги і зрадники України.

    Шуфрич розповідав, як все несправедливо, а за влади ОПЗЖ буде значно справедливіше (на що Мосейчук спочатку подякувала кілька разів, зробила кілька компліментів, а потім заявила, що по справедливості значна частина фракції ОПЗЖ має сидіти в тюрмі).

    Мосейчук захоплювалась чемними американськими військовими, але «так Америці і треба». З чого плавно перейшла чомусь на відсутність в Україні вшанування «афганців» – порівнюючи політично вмотивовану афганську кампанію СССР з корейською кампанією США за мандатом ООН. Ну, спишемо це на температуру і антибіотики...

    Загальний висновок зі сказаного і демонстративно несказаного: Коломойський помалу почав «показувати зуби» щодо команди Зеленського, котра обрала сторону не його, а США як стратегічного партнера. Не здивуюсь, якщо за тиждень на «1+1» взагалі регулярно звучатиме на ефірах щось на кшталт «Байден-чмо».

    Гадаю, і запізнення ефіру на 15 хвилин, і скорочений час передачі пов'язані власне з тим, що це мав бути перший натяк (але доволі жорсткий) Коломойського всім, хто вирішив припинити обстоювати його інтереси.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський ЗМІ США пропаганда Володимир Зеленський партія Слуга народу Олександр Дубінський
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