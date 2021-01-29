Коломойський почав «показувати зуби» щодо команди Зеленського

Коломойського зробив перший натяк (але доволі жорсткий) всім, хто вирішив припинити обстоювати його інтереси

Подивився «Право на владу»: вчора не прийшли Арахамія і Трухін (заступник голови комітету ВР з питань бюджету) – бо прийшов недовикинутий з фракції і партії «безневинно підсанкційний» Дубінський. Щоправда, Мосейчук теж не прийшла: вела ефір дистанційно, бо привезла зі інавгурації Байдена ковід.

Дубінський поводився дуже чемно і старанно всі переконував, що він чистий, як сльоза немовляти, США дезінформували, а самі дезінформатори – вороги і зрадники України.

Шуфрич розповідав, як все несправедливо, а за влади ОПЗЖ буде значно справедливіше (на що Мосейчук спочатку подякувала кілька разів, зробила кілька компліментів, а потім заявила, що по справедливості значна частина фракції ОПЗЖ має сидіти в тюрмі).

Мосейчук захоплювалась чемними американськими військовими, але «так Америці і треба». З чого плавно перейшла чомусь на відсутність в Україні вшанування «афганців» – порівнюючи політично вмотивовану афганську кампанію СССР з корейською кампанією США за мандатом ООН. Ну, спишемо це на температуру і антибіотики...

Загальний висновок зі сказаного і демонстративно несказаного: Коломойський помалу почав «показувати зуби» щодо команди Зеленського, котра обрала сторону не його, а США як стратегічного партнера. Не здивуюсь, якщо за тиждень на «1+1» взагалі регулярно звучатиме на ефірах щось на кшталт «Байден-чмо».

Гадаю, і запізнення ефіру на 15 хвилин, і скорочений час передачі пов'язані власне з тим, що це мав бути перший натяк (але доволі жорсткий) Коломойського всім, хто вирішив припинити обстоювати його інтереси.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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