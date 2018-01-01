Національний банк спростив продаж валюти для бізнесу

В НБУ наголошують, що завдяки змінам бізнес отримає ширші можливості для вибору оптимального курсу продажу валюти

Національний банк України спростив умови продажу іноземної валюти клієнтами банків на міжбанківському валютному ринку. Відповідні зміни затверджені постановою НБУ №7 від 25 січня. [READ_MORE] По-перше, визначено право клієнта подавати заяву про продаж іноземної валюти до будь-якого уповноваженого банку за власним вибором.



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В НБУ наголошують, що завдяки змінам бізнес отримає ширші можливості для вибору оптимального курсу продажу валюти

Національний банк України спростив умови продажу іноземної валюти клієнтами банків на міжбанківському валютному ринку.

Відповідні зміни затверджені постановою НБУ №7 від 25 січня.

По-перше, визначено право клієнта подавати заяву про продаж іноземної валюти до будь-якого уповноваженого банку за власним вибором.

По-друге, Національний банк уточнив строки продажу банком іноземної валюти клієнтів.

«Як і раніше, уповноважений банк повинен за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за 5 банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку клієнта, відкритого в цьому банку», - повідомляє регулятор.

«Нацбанк уточнив, що у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, продаж цієї валюти здійснюється у 5-денний строк з дня зарахування коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку», - йдеться у повідомленні.

В НБУ наголошують, що завдяки змінам бізнес отримає ширші можливості для вибору оптимального курсу продажу валюти.

Крім того, відзначає регулятор, окреслені зміни створять належні умови для розвитку економічної конкуренції на міжбанку.

«Ці кроки не матимуть суттєвого впливу на стан валютного ринку», - впевненні в НБУ.

Зміни набувають чинності 27 січня.