Долар на міжбанку знизився до 28,49 грн

Курс євро 26 січня впав на 37 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 січня 2018 року зменшився на 21 копійку - до 28,49 грн/дол, курс купівлі знизився на 20,5 копійок до 28,465 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 37 копійок - до 35,46 грн/євро. За даними компанії «Укрділінг», сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні – долар 28,4650 - 28,4900, євро



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Курс євро 26 січня впав на 37 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 січня 2018 року зменшився на 21 копійку - до 28,49 грн/дол, курс купівлі знизився на 20,5 копійок до 28,465 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 37 копійок - до 35,46 грн/євро.

За даними компанії «Укрділінг», сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні – долар 28,4650 - 28,4900, євро 35,4275 - 35,4586 грн/євро, російський рубль 0,5073 - 0,5083 грн/рубль.

Валюти Bid Offer:

USD/UAH 28,4650 28,4900

EUR/UAH 35,4275 35,4586

RUB/UAH 0,5073 0,5083

Напередодні, 25 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,6700 - 28,7000, євро 35,8002 - 35,8348 грн/євро, російський рубль 0,5133 - 0,5142 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 28,74 гривень за долар.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2874,5248 гривні за 100 доларів (-12,0119); 3566,4229 гривні за 100 євро (+0,9728); 5,1396 гривні за 10 рублів (+0,0206).

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 січня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу зменшився на 16 копійок - до 28,69 гривень, у купівлі курс долара знизився на 18 копійок - до 28,43 гривень за долар.

Порівняно з даними 25 січня, курс євро у продажу підвищився на 4 копійки - до 35,91 гривень за євро.

Джерело: РБК-Україна