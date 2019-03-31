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    Національний екзит-пол: оприлюднено лідерів по регіонах

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    За&nbsp;результатами екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко - Національний екзит-пол: оприлюднено лідерів по регіонах
    За результатами екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко

    На Заході перше місце займає Порошенко, на Сході - Зеленський практично ділить перше місце з Бойком

    Стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України. Про це під час презентації результатів Національного екзит-полу-2019 станом на 18:00 заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

    «Можу додати інформацію по регіонах. Якщо брати на Заході, перше місце займає Порошенко (26%), друге - Зеленський (21%), і третє – Тимошенко (18%). В Центрі перше місце – Зеленський(28,6%), друге – Порошенко (19,5%) і трете – Тимошенко (17,5%). Південь – теж Зеленський (42%), Порошенко (11%) і Тимошенко (9,5%)», - сказав він.

    За словами Паніотто, на Сході Володимир Зеленський практично ділить перше місце з Юрієм Бойком.

    «30,7% - Зеленський, 9,6% - Порошенко, 7,3% - Тимошенко і 27,2% - Бойко», - зазначив він.

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    Нагадаємо, за результатами Екзит-полів 2019: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Володимир Зеленський набирає 30,4%, Петро Порошенко – 17,8% і Юлія Тимошенко – 14,2%.

    Кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

    Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.

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