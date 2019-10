Національний офіс інтелектуальної власності прозвітував про результати Асамблеї в Женеві



«Ми досягли поставленої мети - представили Україну як технологічну та інноваційну країну», - заявив директор Національного офісу інтелектуальної власності Богдан Моркляник Фото: nipo.org.ua

Цього року вперше відбувся день України в рамках Генасамблей, під час якого було презентовано новий бренд Innovative Ukraine

Національний офіс інтелектуальної власності представив Україну під час Асамблеї у 59-й серії засідань Генеральної Асамблеї держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), яка проходила в Женеві з 30 вересня по 9 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба офісу.

«Асамблеї ВОІВ є важливим для України майданчиком міжнародної співпраці. З огляду на те, що сучасні економіки розвинених країн будуються навколо інновацій і інтелектуального продукту. Розбудова новітньої моделі економіки потребує сприяння і захисту держави, чітко визначеного законодавства і залучення кращих світових практик», - говориться в повідомленні.

Участь України в Асамблеях продемонструвала успіхи у розвитку сфери інтелектуальної власності. Національний офіс реалізує з ВОІВ декілька проектів, серед яких: розбудова мережі Центрів підтримки технологій та інновацій, створення проекту Стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності та інші. Вказана співпраця робить Національний офіс провідником реформи сфери ІВ, а також сприяє зміцненню міжнародної позиції України, як країни, в якій є стабільна політика держави, спрямована на сприяння інноваціям.

Окрім того, за словами представників офісу, досягнуті на Асамблеї результати дозволять отримати необхідну підтримку на експертному і інституційному рівнях й в подальшому.

«Ми досягли поставленої мети - представили Україну як технологічну та інноваційну країну і сформували максимально позитивне сприйняття. Асамблея - це не просто презентація наших результатів роботи чи подальших планів. Окрім виставкової і розважальної частини, були проведені численні і вкрай продуктивні зустрічі з старими і новими партнерами, керівництвом організації - за результатами цих обговорень були сформовані нові напрями співпраці і ми переконані, що в нових проектах ми досягнемо ще більшого успіху», - підсумував результати участі України у Генасамблеях директор Національного офісу інтелектуальної власності Богдан Моркляник.

Ключовою для делегації України в рамках роботи на Генеральній Асамблеї, за даними пресслужби офісу, стала зустріч з Генеральним директором ВОІВ Френсісом Гаррі, під час якої було обговорено питання двостороннього співробітництва у сфері інтелектуальної власності. За результатами зустрічі між Мінекономіки та ВОІВ був підписаний Меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено створення в Україні Національного навчального центру інтелектуальної власності, а також Програма співробітництва на 2020-2021 роки.

Також цього року вперше відбувся день України в рамках Генасамблей, під час якого було презентовано новий бренд Innovative Ukraine. В рамках цього культурного заходу українська делегація представила національну виставку-експозицію Innovative Ukraine: From Soul to Brain, концепцією якої передбачено висвітлення історії та традицій України, а також демонстрація сучасних інноваційних досягнень ТОП-стартапів України та діючих моделей у сфері інформаційних та високих технологій у режимі hands on: Pix, Cardiomo, Limpid Armor, Solar Gaps, Cam Touch, Delfast.

Зазначимо, що Національний офіс інтелектуальної власності - орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, його діяльність координується Міністерством економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.

Всесвітня організація інтелектуальної власності - міжнародна міжурядова організація, створена на основі Конвенції, ухваленої у 1967 році державами-членами Паризького союзу з охорони промислової власності, Бернського союзу з охорони творів літератури та мистецтва та інших спеціалізованих союзів. У 1974 році ВОІВ набула статусу спеціалізованої установи ООН. Її Секретаріат – Міжнародне бюро ВОІВ – розташовується у Женеві з 1974 року.