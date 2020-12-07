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    Єрмак має вп’ятеро більше радників, ніж Зеленський – КВУ

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    Інформація про засідання групи радників президента відсутня, що може свідчити про те, що&nbsp;інститут радників президента фактично зруйновано, - КВУ - Єрмак має вп’ятеро більше радників, ніж Зеленський – КВУ
    Інформація про засідання групи радників президента відсутня, що може свідчити про те, що інститут радників президента фактично зруйновано, - КВУ

    У президента чотири радники, а у керівника Офісу – 20

    Керівник Офісу президента Андрій Єрмак має у п’ять разів більше офіційних радників, ніж президент Володимир Зеленський. Такі дані було отримано Комітетом виборців у відповідь на інформаційний запит до Офісу президента.

    Зазначається, що станом на 23 листопада Єрмак мав 19 радників (нещодавно додався ще один радник – Олексій Арестович), а у Зеленського лише чотири радники.

    «Радниками президента є: Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. Всі вони працюють на позаштатній основі», – йдеться у повідомленні.

    Комітет виборців інформує, що радниками Єрмака є:

    • на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов;
    • на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.

    Також наголошується, що інформація про засідання групи радників президента відсутня.

    «Наявні факти свідчать, що інститут радників президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника Офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників президента», – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

    Як повідомлялося 11 лютого, Зеленський призначив керівником Офісу президента Єрмака замість Богдана. 

    Теги: Олег Устенко Володимир Зеленський президент Сергій Трофімов Андрій Єрмак Тимофій Милованов радник Олена Говорова Сергій Куніцин Михайло Радуцький
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