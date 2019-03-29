«Нацкорпус» приїхав на зустріч Порошенка з виборцями у Львові (фото)



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«Національний корпус» 28 березня провів акцію протесту у Львові







Вимоги активістів залишаються незмінними – покарати винних у розкраданні коштів української армії

«Національний Корпус» продовжує «переслідувати» Петра Порошенка під час його агітаційного туру містами України. Цього разу 28 березня представники та прихильники політичної партії з’явилися на зустріч президента з виборцями у Львові. Вимоги активістів залишаються незмінними – покарати винних у розкраданні коштів української армії, пише УНІАН.

Про акцію протесту у Львові стало відомо із відеотрансляції подій на каналі політичної партії «Національний Корпус» в Youtube. На зустріч із президентом зібралося представники «Національного Корпусу» та місцевого осередку Національних дружин, ветерани АТО та бійці батальйону «Донбас». Також повідомляється, що у протесті взяли участь делегати від 22 громадських організацій. Свою підтримку активістам висловив і «Правий сектор». Шлях до сцени, де мав виступити Петро Порошенко, активістам перекрили силовики.

Крім того, правоохоронці заблокували центральну частину міста, куди з нагоди приїзду глави держави стягнули десятки автомобілів КОРДу, Нацгвардії та Нацполіції. Головні вулиці Львова були фактично паралізовані, рух громадського транспорту майже зупинився. При цьому міська влада заявила, що перекриття вулиць було здійснене працівниками Управління державної охорони незаконно, адже з міською адміністрацією такі дії ніхто попередньо не узгодив.

У «Національному Корпусі» переконані, що надмірною охороною президент просто хотів убезпечити себе від незручних тем під час виступу.

Однак, акція у Львові пройшла мирно. Наприкінці заходу активістам вже не заважали підходити до сцени, на якій виступав президент.

Нагадаємо, що вчора, 27 березня, схожа акція протесту за участю «Національного Корпусу» відбулася під час візиту Петра Порошенка до Вінниці. Спроба активістів потрапити на зустріч з президентом закінчилася сутичкою з поліцією. Деяких учасників акції було затримано.