Силовики затримали активістів з «Нацкорпусу», які намагалися поговорити з Порошенком



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За даними «Національного Корпусу», багатьох учасників сьогоднішньої акції у Вінниці жорстоко побили

Сьогодні, 27 березня, у Вінниці відбулося зіткнення між силовиками і прихильниками політичної партії «Національний Корпус». Підставою для побиття активістів став їхній намір звернутися до президента Петра Порошенка під час його сьогоднішнього візиту до міста в рамках передвиборчої кампанії.

Про це стало відомо з відеотрансляції на каналі політичної партії «Національний Корпус» в Youtube.

Повідомляється, що активісти, серед яких були прихильники «Національного Корпусу» і представники місцевої Нацдружини, прийшли на організований у підтримку Петра Порошенка мітинг, щоб вкотре звернутися до президента з вимогою затримати організаторів корупційних схем в «Укроборонпромі». Загальна кількість учасників протесту становила більше півтисячі осіб, і, як повідомляють активісти, ніхто з них не мав при собі зброї.

Утім, на зустріч із президентом активістів не допустили. З опублікованого в мережі відеоролика видно, що як тільки люди наблизилися до сцени, з якої планувався виступ Порошенка, силовики почали їх відтісняти. При цьому поліція активно застосовувала силу, кийки та газові балончики.

За даними «Національного Корпусу», багатьох учасників сьогоднішньої акції у Вінниці жорстоко побили, а деяких навіть затримали. Також повідомляється, що одному активістові силовики розбили голову.

У «Національному Корпусі» відзначають, що сьогоднішня поведінка поліцейських у Вінниці – це фарс, адже активісти, які з’явилися на зустріч із Порошенком, поводили себе мирно, не даючи приводів для ескалації конфлікту. Очевидно, що в таких умовах усіх нелояльних до влади виборців намагалися просто не допустити до глави держави, щоб уникнути незручних питань.

Як повідомлялося, на Майдані Незалежності в Києві в суботу проходила акція протесту проти розкрадань в оборонній сфері, яку організувала партія «Національний корпус». Активісти вимагали покарати причетних до розкрадань в оборонній сфері.

Протестувальники закидали поліцію поховальними вінками.