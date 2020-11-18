Поліцейського завгоспа, клуб якого працював у карантин, звільнили

Родинний заміський комплекс відпочинку полковника Івана Наумова працював попри карантин вихідного дня

Керівника департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова, родинний заміський комплекс відпочинку якого працював під час «карантину вихідного дня», звільнили з посади. Про це Bihus.Info повідомили в МВС.

«Начальник Департаменту управління майном НПУ полковник Іван Наумов з сьогоднішнього дня звільнений із займаної посади», – повідомив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

Згідно з повідомленням, Національна поліція України проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадовця у засобах масової інформації.

Зазначається, що очільник Департаменту управління майном Національної поліції Іван Наумов вперше потрапив в об’єктив розслідування журналістів ще наприкінці 2017 року. «Тоді з’ясувалося, що Іван Наумов їздить на роботу то на Chrysler товариша, (фейкові номерні знаки, на якому міняли просто посеред вулиці під департаментом), то на машинах Volkswagen Touareg. Крім того, на його тещу був записаний автомобіль Maserati, про власника якого при продажі казали у чоловічому роді, земля, на якій нині зведений комплекс NAVY, а також досі записана земля, на якій зводиться п’ятиповерховий будинок», ─ йдеться у повідомленні.

У серпні 2020 журналісти Bihus.Info з’ясували, що син Івана Наумова став власником фірми, яка 29 липня 2020 року відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом. Бізнес-проект, за словами поліцейського, фінансувався з сімейних заощаджень, однак жодних витрат на нього чиновник не задекларував.

У суботу 14 листопада, під час першого «карантину вихідного дня» журналісти зафіксували, що ресторанний комплекс NAVY продовжував працювати і приймати клієнтів. Впродовж години до закладу приїхало декілька компаній – загалом два десятки відвідувачів.

Про порушення карантинних норм журналісти повідомили у поліцію, бо приблизно в цей час почала з’являтися інформації про масові поліцейські рейди по закладах, що порушують карантинний режим.

Зустрічати патрульних із закладу вийшов чоловік, схожий на друга та помічника поліцейського Олега Кошеля. Після цього патрульні повідомили журналістам, що не змогли потрапити до закладу, а адміністрація нібито надала пояснення, що заклад працює лише «на само вивіз». При цьому група невідомих чоловіків, які відмовилися представлятися, вимкнули світло на парковці закладу, звідки журналісти спостерігали за його роботою, і в ультимативній формі вимагали залишити територію.

Журналісти написали заяву і надали патрульним пояснення щодо порушення норм карантину ресторанним комплексом NAVY, а також попросили правоохоронців взяти відзняті відеоматеріали, на яких зафіксований факт порушення.

Наступного ранку з’явилась інформація про звільнення Наумова.