На столичних Нивках молодик під загрозою ножа пограбував дівчину

Поліцейські за годину затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад

На вулиці Ружинській у Шевченківському районі Києва було скоєно розбійний напад на дівчину. Га місце злочину прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції та оперативні співробітники задля розкриття злочину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці відпрацювали місце події, провели огляд та опитали потерпілу.

«Дівчина розповіла нам, що ввечері вона поверталась додому, як раптом до неї підійшов незнайомець. Чоловік під погрозою ножа забрав у потерпілої сумку і мобільний телефон. Після отриманої інформації ми швидко встановили прикмети ймовірного підозрюваного, передали опис нападника поліцейським патрулям. Вже через годину розбійника затримали неподалік від місця скоєння злочину», – розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

Зловмисником виявився раніше судимий 31-річний киянин. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10 фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.