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    У Росію з окупованої Донеччини виїхав похоронний автобус – ОБСЄ

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    Місія ОБСЄ помітила&nbsp;похоронний мікроавтобус - У Росію з окупованої Донеччини виїхав похоронний автобус – ОБСЄ
    Місія ОБСЄ помітила похоронний мікроавтобус
    Фото: ОБСЄ

    Спостерігачі змогли роздивитися лише водія мікроавтобусу

    ОБСЄ помітила, що з території окупованої частини Донецької області, так званої «ДНР», у бік Росії українсько-російський кордон перетнув похоронний мікроавтобус.

    Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

    Місія ОБСЄ, що базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» в Ростовській області помітила похоронний мікроавтобус.

    «12 січня о 13:55 спостережна місія на прикордонному пункті «Донецьк» спостерігала за похоронним мікроавтобусом, який в'їжджав на прикордонний пункт з боку України», - йдеться в звіті.

    «Після проходження митних процедур контролю мікроавтобус перетнув кордон і вирушив до РФ», - додають у ОБСЄ та уточнюють, що спостерігачі змогли роздивитися лише водія в цьому мікроавтобусі.

    Зазначимо, що сьогодні від початку доби бойовики гатили із гранатометів біля Водяного. У штабі ООС повідомили, що українські військові відповідали на ворожі обстріли. В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» поки не повідомляють про бойові дії 19 січня.

    19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу. 

    Наразі в Україні з дводенним візитом перебуває голова ОБСЄміністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. 

    Теги: Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР ЛНР військові Донецьк кордон похорон
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