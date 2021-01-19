У Росію з окупованої Донеччини виїхав похоронний автобус – ОБСЄ

Спостерігачі змогли роздивитися лише водія мікроавтобусу

ОБСЄ помітила, що з території окупованої частини Донецької області, так званої «ДНР», у бік Росії українсько-російський кордон перетнув похоронний мікроавтобус.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Місія ОБСЄ, що базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» в Ростовській області помітила похоронний мікроавтобус.

«12 січня о 13:55 спостережна місія на прикордонному пункті «Донецьк» спостерігала за похоронним мікроавтобусом, який в'їжджав на прикордонний пункт з боку України», - йдеться в звіті.

«Після проходження митних процедур контролю мікроавтобус перетнув кордон і вирушив до РФ», - додають у ОБСЄ та уточнюють, що спостерігачі змогли роздивитися лише водія в цьому мікроавтобусі.

Зазначимо, що сьогодні від початку доби бойовики гатили із гранатометів біля Водяного. У штабі ООС повідомили, що українські військові відповідали на ворожі обстріли. В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» поки не повідомляють про бойові дії 19 січня.

19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу.

Наразі в Україні з дводенним візитом перебуває голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.