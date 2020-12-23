  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Нацрада оголосила попередження українському каналу через пресконференцію Путіна

    • Розсилка
    <p>Телеканалу &laquo;Наш&raquo; оголошено попередження за пропагандистську трансляцію у 2019 році</p> - Нацрада оголосила попередження українському каналу через пресконференцію Путіна

    Телеканалу «Наш» оголошено попередження за пропагандистську трансляцію у 2019 році

    Всі теми на телеканалі висвітлювалися з позицій Путіна та уряду Росії, визнала Нацрада

    Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повідомила про результати позапланової виїзної перевірки телеканалу «Наш» і оголосила йому попередження.

    Про це повідомляється на сайті Нацради.

    «23 грудня регулятор розглянув результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Наш 365» (супутникове мовлення, логотип «Наш»), м. Київ, і оголосив компанії попередження через недотримання нею пунктів а), в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме – вимог щодо необхідності дотримуватися законодавства і вимог ліцензії та поширення об’єктивної інформації», –йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що перевірка проводилася на підставі моніторингу за 19 грудня минулого року. Того дня в ефірі було зафіксовано трансляцію у прямому ефірі частини річної пресконференції президента Російської Федерації Володимира Путіна. Крім того, одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик, титрована: «Нацкорпус перекрив Хрещатик».

    У Нацраді додали, що всі теми висвітлювалися з позицій Путіна та уряду Росії.

    «Оприлюднені наративи мали однобічний, пропагандистський характер і не були забезпечені збалансованими коментарями представників українського телеканалу, громадськості, гостей студії або експертів після завершення прямої трансляції», – йдеться у повідомленні.

    Компанію зобов’язано упродовж місяця з дня ухвалення цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

    Читайте також матеріал «Главкома»:
    Теги: Росія ЗМІ телебачення пропаганда Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies