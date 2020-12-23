Нацрада оголосила попередження українському каналу через пресконференцію Путіна

Телеканалу «Наш» оголошено попередження за пропагандистську трансляцію у 2019 році

Всі теми на телеканалі висвітлювалися з позицій Путіна та уряду Росії, визнала Нацрада

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повідомила про результати позапланової виїзної перевірки телеканалу «Наш» і оголосила йому попередження.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

«23 грудня регулятор розглянув результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Наш 365» (супутникове мовлення, логотип «Наш»), м. Київ, і оголосив компанії попередження через недотримання нею пунктів а), в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме – вимог щодо необхідності дотримуватися законодавства і вимог ліцензії та поширення об’єктивної інформації», –йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірка проводилася на підставі моніторингу за 19 грудня минулого року. Того дня в ефірі було зафіксовано трансляцію у прямому ефірі частини річної пресконференції президента Російської Федерації Володимира Путіна. Крім того, одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик, титрована: «Нацкорпус перекрив Хрещатик».

У Нацраді додали, що всі теми висвітлювалися з позицій Путіна та уряду Росії.

«Оприлюднені наративи мали однобічний, пропагандистський характер і не були забезпечені збалансованими коментарями представників українського телеканалу, громадськості, гостей студії або експертів після завершення прямої трансляції», – йдеться у повідомленні.

Компанію зобов’язано упродовж місяця з дня ухвалення цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.