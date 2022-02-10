Нацрада перевірить телеканали Порошенка і Ахметова щодо розголошення державної таємниці

Перевірку проводитимуть з 25 лютого до 12 березня

Національна рада з питань телебачення та радіомволення 10 лютого призначила перевірки ТОВ «Голдберрі» («Еспресо»), ТОВ «Корона санрайс» (4 канал), ТОВ «ТРК «Україна» («Україна»), ТОВ «ТРК «НБМ» (5 канал), ТОВ «ТК «Прямий» (Прямий), ТОВ «Новинна група Україна» («Україна 24»). Про це повідомляє Детектор.медіа.

Причиною призначення перевірок стало те, що вказані телекомпанії, нібито, у своїх програмах демонстрували документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації «Авеню» з затримання найманців приватної військової компанії «Вагнер». Зокрема, йдеться про лист начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Василя Бурби та звіт, підписаний начальником спеціального резерву ГУР МО Юрієм Семенюком про проведення вищезгаданої спецоперації.

Член Нацради Максим Онопрієнко звернув увагу на те, що ці документи мають гриф «Цілком таємно», що було підтверджено чинним начальнико розвідки. Перевірка відбуватиметься з 25 лютого до 12 березня.

«Перевірка проводиться для збалансування інтересів держави та суспільства», – зазначила голова Нацради Ольга Герасим’юк. Максим Онопрієнко звернув увагу на те, що регулятор «має збалансувати всі інтереси, з одного боку – держави щодо захисту важливої таємної інформації під час триваючої російської агресії та її ескалації, з іншого – право суспільства на інформацію, в тому числі суспільно значиму інформацію».

Нагадаємо, 18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова опублікувала внутрішні документи Міністерства оборони та української розвідки щодо «вагнерівців». Зокрема, у них ідеться, що дату вильоту найманців, яких за легендою спецслужби «наймали» для роботи, перенесли після рішення вищого воєнно-політичного керівництва України.

Згодом у коментарі ЗМІ Соколова зазначила, що її інформація лише підтверджує розслідування журналістського проєкту Bellingcat та є цінною для суспільства.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.