Freedom. В Україні створили новий телеканал для російськомовних за кордоном

Мовник транслює контент на російськомовну аудиторію по світу

Україна планує охопити мовленням російськомовних за межами Російської Федерації. Про це голова ради Ольга Герасим’юк заявила в інтерв’ю «Главкому».

Герасим’юк розповіла про те, що зараз створюється новий телеканал під назвою Freedom. В цьому проєкті беруть участь, з одного боку, державний канал іномовлення, а з іншого, за словами голови Нацради, до нього приєдналися «всі великі медіагрупи».

Цей телеканал транслює контент на російськомовну аудиторію по усьому світу. Герасим’юк пояснила, чому автори проєкту вирішили зосередитися саме на цій категорії споживачів.

«Ніхто особливо не плекає надії на те, що РФ якось змінить свою психологію та філософію, тому що там дуже важко достукатися до людей. Але по всьому світу гігантське число російськомовних споживачів, через яких і для яких можна поширювати нашу інформацію», – зазначила голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

За словами Герасим’юк, телеканал Freedom уже створений, дуже активно розвивається: «У нього ростуть перегляди, його контент викликає посилену увагу».

Нагадаємо, що на початку березня компанію Google закликали заблокувати всі російськомовні посилання зі зворотом «на Україні».

В Україні ж після визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» і перед самим початком повномасштабної російсько-української війни жителі почали відмовлятися від російської мови.

А після початку війни Росія почала скаржитися на те, що «росіяни і російськомовні» почали відчувати дискримінацію за кордоном.