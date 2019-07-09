Нацрада збереться на позачергове засідання через телеміст NewsOne



Розсилка ВІДПРАВИТИ

NewsOne і «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення попередила телеканали, що жорстко реагуватиме на всі порушення законодавства

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у вівторок, 9 липня, об 11:00 проведе позачергове засідання щодо питання захисту інформаційного простору України.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Напередодні засідання Національна рада нагадала, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 до низки російських пропагандистських телеканалів були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Крім того, рішеннями Національної ради була обмежена ретрансляція на території України близько 80 російських телеканалів.

«Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів – як телеканали, так і провайдерів програмної послуги – утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції», - говориться у заяві Нацради.

Повідомляється, що питання захисту інформаційного простору перебуває в полі пильної уваги Національної ради. Регулятор попередив, що жорстко реагуватиме на всі порушення законодавства і невідкладно вживатиме усіх законних заходів.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

У понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати NewsOne, який відкрито висловлює підтримку РФ.