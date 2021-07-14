Нацслужбу здоров’я тимчасово очолив Самофалов
Раніше очільник Нацслужби здоров’я Віленський написав заяву на звільнення
Кабінет міністрів України призначив в.о. глави Національної служби здоров'я України Дмитра Самофалова. Про це стало відомо під час засідання Кабміну. Отже, сьогодні уряд ухвалив низку кадрових рішень.
Кабмін визначив:
- Галабудську Тетяну Миколаївну переможцем конкурсу на зайняття посади Держсекретаря Мінекономіки
- Спіріну Олену Дмитрівну переможцем конкурсу на зайняття посади Держсекретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості
- Машкіна Владислава Геннадійовича переможцем конкурсу на зайняття посади Голови Національної соціальної сервісної служби
- Король Тетяну Іллівну переможцем конкурсу на зайняття посади Заступника Голови правління Пенсійного фонду
- Двойленка Івана Володимировича переможцем конкурсу на зайняття посади Заступника Голови Державної міграційної служби
Кабмін звільнив:
- Льозіна Артема Сергійовича з посади заступника Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Кучера Ярослава Олександровича з посади заступника Міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Тахтая Олексія Володимировича з посади держсекретаря Міністра внутрішніх справ України
- Машкіна Владислава Геннадійовича з посади Голови Національної соціальної сервісної служби України
- Кузькіна Євгена Юрійовича з посади першого заступника Голови Державного агенства автомобільних доріг України
Кабмін призначив:
- Машкіна Владислава Геннадійовича головою Національної соціальної сервісної служби України
- Кузькіна Євгена Юрійовича першим заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України
- Івка Андрія Володимировича заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України
Втратили чинність розпорядження Кабміну про:
- тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Національної служби здоров'я України на Віленського А.Б.
- тимчасове покладення виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров'я України на Самофалова Д.О.
Кабмін поклав тимчасове покладення виконання обов'язків:
- державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Шевніна Сергія Михайловича
- голови Національної служби здоров'я України на Самофалова Дмитра Олександровича
Кабмін погодив призначення:
- Колосюк Галини Володимирівни заступником голови Черкаської ОДА.
Нагадаємо, раніше очільник Нацслужби здоров’я Віленський написав заяву на звільнення. На своє місце Віленський рекомендував призначити директора Південного міжрегіонального департаменту Дмитра Самофалова.