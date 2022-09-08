Над аеродромом окупантів в Саках піднімається дим (фото, відео)  

Наразі немає офіційної інформації, що саме сталося

В окупованому Криму, імовірно, знову бавовна

Сьогодні, 8 вересня, в тимчасово окупованому Криму почалася пожежа біля міста Саки. Дим видно в районі авіабази росіян. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, дим видно в небі в районі Іванівки або Теплівки. При цьому пожежа спалахнула приблизно годину тому.

Відзначимо, що в цьому ж районі, де видно дим, розташований аеродром Саки. На початку серпня там сталася масштабна бавовна і були знищені ворожі військові літаки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що вибух на авіабазі поблизу міста Саки вивів з ладу більшу половину бойових літаків морської авіації російського чорноморського флоту.

Напередодні повідомлялося, що серпневі вибухи на авіабазах в Криму – це справа рук українських захисників.

Днями, 5 вересня, в окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео).