В окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео)

Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає

Надвечір 5 вересня у окупованому Криму, у селищі Заозерне, що поблизу міста Євпаторія, чутні були вибухи. Сліди в небі, як свідчить відео, опубліковане місцевими мешканцями у Telegram-каналах, схожі на сліди від роботи систем протиповітряної оборони загарбників.

Наразі офіційної інформації, як і коментарів так званої «влади», щодо ситуації немає.

Зі слів очевидців, начебто є збиті об'єкти над Євпаторією.

Нагадаємо, в окупованому Криму 26 серпня працювала протиповітряна оборона російських загарбників над Новоозерним поблизу Євпаторії.

Перед цим у тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись «захистом» півострова, розкрила місце розташування російських систем ППО. Жінка оприлюднила в соцмережі фото, на якому можна помітити російську систему ППО і написала, що Євпаторія нібито «знаходиться під захистом».

Раніше, 19 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО.