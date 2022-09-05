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В окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео)
Над містом помітні сліди роботи ППО 
фото з соцмереж

Наразі офіційної інформації щодо ситуації немає 

Надвечір 5 вересня у окупованому Криму, у селищі Заозерне, що поблизу міста Євпаторія, чутні були вибухи. Сліди в небі, як свідчить відео, опубліковане місцевими мешканцями у Telegram-каналах, схожі на сліди від роботи систем протиповітряної оборони загарбників.  

Наразі офіційної інформації, як і коментарів так званої «влади», щодо ситуації немає. 

Зі слів очевидців, начебто є збиті об'єкти над Євпаторією. 

Нагадаємо, в окупованому Криму 26 серпня працювала протиповітряна оборона російських загарбників над Новоозерним поблизу Євпаторії.

Перед цим у тимчасово окупованому Криму жінка, вихваляючись «захистом» півострова, розкрила місце розташування російських систем ППО. Жінка оприлюднила в соцмережі фото, на якому можна помітити російську систему ППО і написала, що Євпаторія нібито «знаходиться під захистом».

Раніше, 19 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО

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Теги: відео вибух Крим

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В окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео)
В окупованій Євпаторії спрацювала ППО окупантів (відео)

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