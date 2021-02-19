NASA про повернення американців на Місяць у 2024 році: це більше нереально

Проблема полягає у фінансуванні програми «Артеміда».

Програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.

Про це заявив в.о. директора NASA Стів Юрчик в інтерв'ю ARS.

За його словами, проблема полягає у фінансуванні програми «Артеміда».

«Мета висадки на Місяць у 2024 році може більше не бути реальною через асигнування за останні два роки, які не забезпечили достатнього фінансування, щоб зробити 2024 рік досяжним. У світлі цього ми переглядаємо програму, щоб знайти найбільш ефективним шлях вперед», – пояснив він.

Голова NASA додав, що адміністрація нового президента Джо Байдена підтримує цілі програми «Артеміда».

«Адміністрація підтримує цілі програми «Артеміда», і ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Ми повністю маємо намір підтримувати спадкоємність мети програми», – наголосив Юрчик.

Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.

Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.

Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».