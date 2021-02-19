NASA про повернення американців на Місяць у 2024 році: це більше нереально
Проблема полягає у фінансуванні програми «Артеміда».
Програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.
Про це заявив в.о. директора NASA Стів Юрчик в інтерв'ю ARS.
За його словами, проблема полягає у фінансуванні програми «Артеміда».
«Мета висадки на Місяць у 2024 році може більше не бути реальною через асигнування за останні два роки, які не забезпечили достатнього фінансування, щоб зробити 2024 рік досяжним. У світлі цього ми переглядаємо програму, щоб знайти найбільш ефективним шлях вперед», – пояснив він.
Голова NASA додав, що адміністрація нового президента Джо Байдена підтримує цілі програми «Артеміда».
«Адміністрація підтримує цілі програми «Артеміда», і ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Ми повністю маємо намір підтримувати спадкоємність мети програми», – наголосив Юрчик.
Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.
Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.
Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.