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    NASA про повернення американців на Місяць у 2024 році: це більше нереально

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    NASA&nbsp;переглядає програму, щоб знайти найбільш ефективним шлях вперед - NASA про повернення американців на Місяць у 2024 році: це більше нереально
    NASA переглядає програму, щоб знайти найбільш ефективним шлях вперед

    Проблема полягає у фінансуванні програми «Артеміда».

    Програма «Артеміда» із повторної висадки американців на Місяць відкладається через недостатнє фінансування.

    Про це заявив в.о. директора NASA Стів Юрчик в інтерв'ю ARS.

    За його словами, проблема полягає у фінансуванні програми «Артеміда».

    «Мета висадки на Місяць у 2024 році може більше не бути реальною через асигнування за останні два роки, які не забезпечили достатнього фінансування, щоб зробити 2024 рік досяжним. У світлі цього ми переглядаємо програму, щоб знайти найбільш ефективним шлях вперед», – пояснив він.

    Голова NASA додав, що адміністрація нового президента Джо Байдена підтримує цілі програми «Артеміда».

    «Адміністрація підтримує цілі програми «Артеміда», і ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Ми повністю маємо намір підтримувати спадкоємність мети програми», – наголосив Юрчик.

    Раніше NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць.

    Зазначимо, ще у грудні 2020 року NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

    Відомо, що вісім країн підписали угоду «Артеміди» щодо освоєння Місяця.

    Згодом Україна підписала з NASA угоду «Артеміда».

    Теги: США космос фінансування NASA
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