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    Надія на сніг не виправдалася: Сімферополь «допиває» останню воду

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    Сімферополю загрожує повне зневоднення - Надія на сніг не виправдалася: Сімферополь «допиває» останню воду
    Сімферополю загрожує повне зневоднення

    Півострів «перебуває в дикому дефіциті води»

    У водоймах Сімферополя повністю закінчилася вода. Місто оккупованого Криму перейшло на воду зі свердловин.

    Про це заявив так званий «гендиректор підприємства Вода Криму» Володимир Баженов, – передають кримські ЗМІ.

    «Запаси води в Сімферопольському водосховищі практично виснажилися. Та вода, яка в ньому є, давним-давно стала не зовсім кондиційна», – сказав Баженов.

    «Притоки в наші водосховища ми не враховуємо – це нескінченно мала величина», – додав він.

    При цьому закінчилися два місяці зими, і надія на опади не виправдалася. Зараз Сімферополь і найближчі населені пункти продовжують отримувати воду за графіком. Півострів «перебуває в дикому дефіциті води».

    «За аналогічний період минулого року було піднято 989 тисяч кубів води, за цей – 873 тисячі, причому з водосховищ міста пішли за добу всього 47 тисяч», – додав Баженов.

    За його словами, минулого тижня запрацював магістральний водовід Веселе-Дзержинське для подачі води в низку районів Сімферополя, але його довелося незабаром зупинити через пошкодження.

    «Технічно залежність від Сімферопольського водосховища закінчується. Наприклад, за минулу добу з нього піднято всього 23 тисячі кубометрів – нагадаю, починалося з 70 тисяч на добу. Водопровід довгі роки перебував у непрацюючому стані, за чотири дні (роботи в січні 2021 року) на ньому накопичилося 16 пошкоджень. Вчора я прийняв рішення про його зупинку. Сьогодні бригади працюють на водоводі, завдання – за два дні його відновити, інакше я вироблю воду із Сімферопольського водосховища практично остаточно», – резюмував чиновник.

    Як повідомлялося раніше, також в окупованому Криму майже на 50% зросли ціни на городину та садовину у грудні 2020 року. Водночас «міністр сільського господарства» в окупаційному російському уряді півострова Андрій Рюмшин назвав ситуацію з цінами на сільгосппродукцію «стабільною»

    Теги: Крим вода Сімферополь місто
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