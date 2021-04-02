Надзвичайна подія в Харкові: на підприємстві стався вибух (фото, відео)

У результаті вибуху й пожежі один чоловік загинув, один – отримав опіки

У ніч на 2 квітня на виробничому підприємстві, розташованому у Харкові на вул. Новомосковській, 8А, у металевому ангарі стався вибух резервуару. Підприємство займалось переробкою насіння соняшника на олію. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальної служби о 04:08, повідомляє пресслужба ДСНС України.

До місця події негайно направили відразу пять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС на автоцистернах.

У результаті вибуху дана будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв. м.

Після оцінки обстановки додатково залучили ще чотири пожежні автоцистерни та три одиниці спеціальної рятувальної техніки.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника 1997 року народження. Ще один робітник 1983 року народження отримав опіки обличчя і був госпіталізований до опікового центру Харкова.

Вогнеборці локалізували вогонь о 05:39.

Наразі тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння.

Причина виникнення надзвичайної події встановлюється.

Раніше ДСНС повідомила про пожежу на території ТОВ «Новобаварський бетон».