Зовнішня торгівля України скоротилася на $7 млрд



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Україна найбільше експортувала до Китаю — на $4,8 млрд, Польщі — на $2,3 млрд, Росії — $2 млрд.

За січень-вересень товарообіг склав $73,1 млрд

Товарообіг України за січень-вересень склав $73,1 млрд, що на 8,85% менше, ніж за дев’ять місяців 2019 року ($80,2 млрд).

За даними Держмитслужби, за дев’ять місяців поточного року імпорт товарів впав майже на 12%, експорт скоротився на 5,6%.

Імпорт товарів склав понад $38 млрд, що на $5,1 млрд або на 11,8% менше ніж за січень-вересень минулого року. Експорт становив $35,1 млрд, що на $2,1 млрд або на 5,6% менше відповідного періоду торік.

Від'ємне сальдо торгового балансу за дев’ять місяців склало $2,9 млрд.

За підсумками січня-серпня негативне сальдо становило $2,4 млрд.

Найбільше імпортували товарів з Китаю — $5,8 млрд, Німеччини — $3,7 млрд і Росії — $3,4 млрд.

Експортували найбільше до Китаю — на $4,8 млрд, Польщі — на $2,3 млрд, Росії — $2 млрд.

Трійку найбільш експортованих з України товарів складають: зернові — на $6,8 млрд, чорні метали — на $5,8 млрд, соняшникова олія — на $4 млрд.

Найбільше імпортували до України: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $5,7 млрд, машини, обладнання і механічні пристрої — $4,3 млрд, засоби наземного транспорту — $3,8 млрд.

У січні-липні зовнішній торговельний оборот України склав $64,25 млрд проти $71,5 млрд грн у відповідному періоді торік.

У січні-липні товарообіг України склав $55,48 млрд, що на 10% менше, ніж за сім місяців 2019 року ($61,7 млрд).

У січні-червні зовнішній торговельний оборот України склав $47,3 млрд проти $52,6 млрд у першому півріччі 2019 року.

Як повідомлялося, Україна втрачає позиції на світовому ринку торгівлі зброєю.