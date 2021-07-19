Нафта почала дешевшати після рішення ОПЕК+ збільшити поставки

Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $72,93 за барель

Міністри ОПЕК+ у неділю домовилися збільшити поставки нафти з серпня, щоб знизити ціни

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 19 липня, після рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $72,93 за барель, що на $0,66 (0,90%) нижче ціни на закритті попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,57 (0,79%) – до $71,24 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $73,59 і $71,81 відповідно.

Міністри ОПЕК+ у неділю домовилися збільшити поставки нафти з серпня, щоб знизити ціни, які на початку цього місяця піднялися до найвищого рівня приблизно за два роки, оскільки світова економіка відновлюється після пандемії Covid-19.

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати знайшли компромісне рішення щодо своїх обсягів видобутку. Це відкрило можливості для багатосторонньої угоди.

Група ОПЕК+ минулого року скоротила видобуток нафти на 10 мільйонів барелів на добу в зв’язку зі зниженням попиту через пандемію.

Нагадаємо, ОПЕК останнім часом вже наростив видобуток на 2,2 мільйона барелів на добу через пожвавлення світової економіки. Однак, це не зупинило зростання цін. Ціни на нафту в США досягли 77 доларів за барель – це найвища ціна з 2014 року.

До слова, Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального.