Ціни на «бюджетне» пальне в Україні встановили новий рекорд

Автомобільний газ, який в Україні завжди вважався бюджетним пальним, знов подорожчав

В Україні продовжує дорожчати автомобільний газ – пальне, яке завжди вважалось бюджетним та дозволяло суттєво зекономити на заправці. Але останнім часом ціни на «бюджетне» паливо постійно встановлюють нові рекорди.

За даними Консалтингової групи «А-95», середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 10 серпня досягла рекордних 17,35 гривень за літр.

Рекордно високу ціну встановлено на станціях дмережі «Нефтек» – 18,29 гривень за літр.

Вартість скрапленого газу в найбільшій мережі групи «Приват» у середньому зросла на 34-35 копійок – майже до 17 гривень за літр.

Amic підняв ціни на 17 копійок – до 17,17 гривень за літр.

ZOG і «Укргазвидобування» підняли ціни на 20 копійок. Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Паралель», SunOil, BVS, Chipo, Mango і Motto підвищили ціни в межах 5-15 копійок.

Як змінилися ціни на автомобільний газ на АЗС 10 серпня, грн/л

Компанія Ціна Динаміка ОККО 17,99 0,00 WOG 17,98 0,00 Авіас 16,95 0,34 Укрнафта 16,96 0,35 AMIC 17,17 0,17 Shell 17,18 0,00 SOCAR 17,98 0,00 БРСМ-Нафта 17,40 0,13 KLO 17,49 0,00 Паралель 17,95 0,10 Автотранс 17,43 0,00 UPG 17,15 0,00 SUNOIL 16,98 0,09 BVS 17,09 0,10 Chipo 17,14 0,10 Нефтек 18,29 0,30 ZOG 17,10 0,20 Укргазвидобування 17,19 0,20 Авантаж 7 16,58 0,00 Marshal 16,60 0,00 Mango 17,12 0,15 Motto 17,25 0,05 Середня ціна в Україні: 17,35 0,13

Дані: Консалтингова група «А-95»