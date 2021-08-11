Ціни на «бюджетне» пальне в Україні встановили новий рекорд
Автомобільний газ, який в Україні завжди вважався бюджетним пальним, знов подорожчав
В Україні продовжує дорожчати автомобільний газ – пальне, яке завжди вважалось бюджетним та дозволяло суттєво зекономити на заправці. Але останнім часом ціни на «бюджетне» паливо постійно встановлюють нові рекорди.
За даними Консалтингової групи «А-95», середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 10 серпня досягла рекордних 17,35 гривень за літр.
Рекордно високу ціну встановлено на станціях дмережі «Нефтек» – 18,29 гривень за літр.
Вартість скрапленого газу в найбільшій мережі групи «Приват» у середньому зросла на 34-35 копійок – майже до 17 гривень за літр.
Amic підняв ціни на 17 копійок – до 17,17 гривень за літр.
ZOG і «Укргазвидобування» підняли ціни на 20 копійок. Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Паралель», SunOil, BVS, Chipo, Mango і Motto підвищили ціни в межах 5-15 копійок.
Як змінилися ціни на автомобільний газ на АЗС 10 серпня, грн/л
|Компанія
|Ціна
|Динаміка
|ОККО
|17,99
|0,00
|WOG
|17,98
|0,00
|Авіас
|16,95
|0,34
|Укрнафта
|16,96
|0,35
|AMIC
|17,17
|0,17
|Shell
|17,18
|0,00
|SOCAR
|17,98
|0,00
|БРСМ-Нафта
|17,40
|0,13
|KLO
|17,49
|0,00
|Паралель
|17,95
|0,10
|Автотранс
|17,43
|0,00
|UPG
|17,15
|0,00
|SUNOIL
|16,98
|0,09
|BVS
|17,09
|0,10
|Chipo
|17,14
|0,10
|Нефтек
|18,29
|0,30
|ZOG
|17,10
|0,20
|Укргазвидобування
|17,19
|0,20
|Авантаж 7
|16,58
|0,00
|Marshal
|16,60
|0,00
|Mango
|17,12
|0,15
|Motto
|17,25
|0,05
|Середня ціна в Україні:
|17,35
|0,13
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