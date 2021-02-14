«Нафтогаз» не надає Міненерго дані про кількість газу у сховищах – Вітренко

В уряді планують аудит підземних газосховищ

У міністерстві енергетики розраховують найближчим часом дізнатися про точну кількість газу, закачану до українських підземних газосховищ. Наразі міністерство не володіє такою інформацією, заявив виконувач обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, зараз існує непрозорість у діяльності «Нафтогазу», яка пов'язана із запасами газу.

«Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу «Нафтогазу» в підземках. Я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, тому що потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що «Нафтогаз» навіть Міненергетики не надає такі дані», – сказав Вітренко.

Він додав, що «Нафтогаз» перебуває у державній власності для того, щоб усувати провали ринку і забезпечувати безпеку поставок газу. Однак для Міненерго необхідно знати, скільки у самого «Нафтогазу» газу в підземних сховищах.

«Мало того, ми навіть повинні бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу в підземці. Тому що багато спекуляцій звучить на цю тему, що «Нафтогаз» закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати не можу. А це неправильно», – додав Вітренко.

Раніше Юрій Вітренко пояснив, що український газ продавати за собівартістю не можна, бо це призведе до виникнення бюджетного дефіциту.

Крім того, в.о. міністра енергетики планує ліквідувати «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине в державі підприємство,що переробляє уранову руду, а його працівникам рекомендує їхати на заробітки до Польщі.