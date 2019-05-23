В наглядову раду «Нафтогазу» призначили професора та чиновника Кабміну



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Перед відставкою Володимир Гройсман призначив свою людину в наглядову раду «Нафтогазу»

Професор відомої бізнес-школи INSEAD Людо Ван дер Хейден та керівник Служби віце-прем'єр-міністра України Костянтин Мар’євич увійшли до наглядової ради НАКу. Про це йдеться в розпорядженніуряду, прийнятому на вчорашньому засіданні.

«Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Людо Ван дер Хейдена як незалежного члена та Мар’євича Костянтина як представника держави», - вказано в документі.

Розпорядження набирає чинності з наступного понеділка, 27 травня.

Людо Ван дер Хейден – відомий професор в INSEAD, спеціаліст з корпоративного управління. Свого часу викладав для Айвараса Абромавічуса.

Костянтин Мар’євич – родом з Вінницької області. Працював в апараті Верховної Ради, коли її спікером був Володимир Гройсман. Зараз працює в секретаріаті Кабміну, одночасно є членом наглядової ради «Укрзалізниці» та ПАТ «Магістральні газопроводи України» (за роботу в наглядових радах цих двох держкомпаній Мар’євич в минулому році отримав 3,5 млн грн).

Нагадаємо, 13 грудня 2017 року уряд оновив склад наглядової ради «Нафтогазу», обравши шість нових директорів. До ради увійшли чотири незалежних директора (всі іноземці) та два представники держави. По квоті влади в раді НАКу ще є й Володимир Демчишин.