Як платити за газ менше: п’ять корисних порад

Перша за все варто пошукати оператора з дешевшим тарифом газу

У листопаді в Україні знову зросли тарифи на газ, тому варто задуматися про економію

Четвертий місяць поспіль в Україні зростають тарифи на газ. У листопаді підвищення в багатьох регіонах виявилося вельми відчутним – 25-30%.

Щоб заощадити під час постійного підвищення тарифів, експерти рекомендують:

Знайти оператора з дешевшим тарифом

Однією з переваг відкритого ринку газу є можливість вибирати оператора. Адже підключатися можна навіть до постачальника з іншого регіону.

Сьогодні розкид тарифів досить відчутний. У листопаді найдешевший газ буде у «Мегаватт Енерго» (Київ) – 6,22 грн за кубометр (з ПДВ), а найдорожчий – у «Запорожгаззбут» – 8,9 грн/куб. м.

Перш ніж робити вибір, варто поцікавитися, чи є у газопостачальної компанії клієнтська інфраструктура – представництва, колцентри, онлайн-оформлення. Щоб не довелося витрачатися на поїздки до іншого регіону для вирішення питання з договором.

Пошукайте кращий тарифний пакет

Можна поцікавитися різними пакетами у одного постачальника. Наприклад, «Нафтогаз України» пропонує своїм клієнтам місячний і річний тариф. Останній дорожчий, але він гарантує стабільну ціну газу на рік.

Наприклад, в жовтні місячний тариф «Нафтогазу» для населення становив 4,7 грн за кубометр, а річний – 5,24 грн. Але ті, хто підписався на річний тариф, в листопаді заплатять менше інших. Тому що місячний тариф в листопаді зріс вже до 6,33 грн/куб. м.

Скоротіть втрати тепла

Чергове підвищення тарифу – привід провести ревізію свого будинку на предмет тепловтрат. Якщо на вулиці мінусова температура, тепловтрати можуть «з’їдати» до 25% газу, що витрачається.

Заклейте вікна або поміняйте ущільнювачі, поставте також ущільнювачі на вхідні та балконні двері. Поставте тепловідбивні екрани на стіни позаду радіаторів, щоб вони обігрівали тільки внутрішній простір будинку, а не стіну.

Пошукайте теплозберігальну плівку на вікна. Вона прозора, тому внутрішня освітленість будинку не постраждає. Зате така плівка істотно скорочує втрати тепла через вікна.

Опалюйте тільки там, де потрібно

У кожному будинку, напевно, є холодні і теплі кімнати. Часто заради того, щоб добре обігріти холодну, просто відкривається вентиль сильніше. Економніше поставити на батареї регулятори температури.

Скоротіть кількість «населених» кімнат, щоб не опалювати, наприклад, верхній поверх або частину будинку. А йдучи на роботу або в гості, знижуйте температуру підігріву будинку.

Замініть котел та інше обладнання на більш економне

Старі радіатори віддають менше тепла, оскільки через накип і сміття пропускають менше теплоносія. Замінивши їх на нові, можна отримати більше тепла при меншому споживанні газу. Сучасні котли також економніші, ніж старі.

Є сенс порахувати, чи не вигідніше замість газового котла придбати твердопаливний або мультифункціональний – який, наприклад, працює на газу і на твердому паливі одночасно. Якщо в місцевості, де ви живете, вугілля або дрова коштують копійки, можливо, перехід на тверде паливо виявиться вигідніше, ніж повністю газове опалення.

Перед наступним ремонтом подумайте про теплі підлоги – це не дуже дорого, але в холодну пору року дозволяє скоротити витрати на опалення.

Раніше «Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ у листопаді.

Джерело: Сегодня