«Нафтогаз» почне продавати електроенергію

За ліцензію компанії повинна заплатити 1700 гривень протягом 10 днів

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» отримала ліцензію на постачання електроенергії на території України. [READ_MORE] Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. За ліцензію компанії повинна заплатити 1700 гривень протягом 10 днів. ТОВ