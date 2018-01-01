«Нафтогаз» почне продавати електроенергію
- Сьогодні, 11:22
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За ліцензію компанії повинна заплатити 1700 гривень протягом 10 днів
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» отримала ліцензію на постачання електроенергії на території України.
Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
За ліцензію компанії повинна заплатити 1700 гривень протягом 10 днів.
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» на 100% належить НАК «Нафтогаз України».
Це перший досвід диверсифікації діяльності НАК, який об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни.
Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.
Нагадаємо, «Нафтогазу» доведеться відокремити діяльність з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України.